Одна сторона прямоугольника равна 0, 21 м., другая составляет три седьмых от неё. Найти площадь прямоугольника.
Геометрия
Одна сторона прямоугольника равна 0, 21 м., другая составляет три седьмых от неё. Найти площадь прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0.21 * 3/7=0.09 м другая сторона. S=A*B где а и б стороны S=0.0189 Ответ: S=0.0189 м^2
Гость:
1)Чтобы найти часть( дробь) от числа, надо число умножить на эту дробь, т.е.: b=a*3/7= 0,21*3/7=0,03*3=0,09 (м) 2)S = a*b=0,21*0,09=0,0189(м²). Ответ: 0,0189м².
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