Одна сторона прямоугольника равна 0, 21 м., другая составляет три седьмых от неё. Найти площадь прямоугольника.

Геометрия
Одна сторона прямоугольника равна 0, 21 м., другая составляет три седьмых от неё. Найти площадь прямоугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0.21 * 3/7=0.09 м другая сторона. S=A*B где а и б стороны S=0.0189 Ответ: S=0.0189 м^2
Гость:
  1)Чтобы найти часть( дробь) от числа, надо число умножить на эту дробь, т.е.:           b=a*3/7= 0,21*3/7=0,03*3=0,09 (м) 2)S = a*b=0,21*0,09=0,0189(м²). Ответ:  0,0189м².    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
звуковая модель слова чапля
Ответить
Алгебра
№ 1. При каких значения параметра к, не превосходящих по модулю 5, уравнение х3 + х2 – кх – к = 0 имеет: 1) только один корень; 2) три различных це...
Ответить
Алгебра
при каких значениях х и у, ДРОБЬ 2х2 - у2 + ху / х2 - у2 не имеет смысла? (2 - квадрат)
Ответить
Математика
Мотоциклист выехал из Москвы в Клин со скоростью 45 км/ч.  В дороге он сделал 2 остановки:  одну на 25 мин,а вторую на 35 мин. В Клин мотоциклист п...
Ответить
Русский язык
составить предложения испульзуя пословицы и фразеологичиские обороты: ни встать ни сесть, ни к селу ни к городу, ни туда ни сюда
Ответить