Одна сторона прямоугольника равна 0, 21 м., другая составляет три седьмых от неё. Найти площадь прямоугольника.

1) 0.21 * 3/7=0.09 м другая сторона. S=A*B где а и б стороны S=0.0189 Ответ: S=0.0189 м^2

Гость: Гость:

1)Чтобы найти часть( дробь) от числа, надо число умножить на эту дробь, т.е.: b=a*3/7= 0,21*3/7=0,03*3=0,09 (м) 2)S = a*b=0,21*0,09=0,0189(м²). Ответ: 0,0189м².