звуковая модель слова чапля

Қазақ тiлi
звуковая модель слова чапля
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Гость:
[ч а п л й а] 5 б., 6зв.,2 скл,  
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