какая из частей романа Герой нашего времени является центральной и придаёт произведению характер психологического романа?
Литература
какая из частей романа Герой нашего времени является центральной и придаёт произведению характер психологического романа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Княжна Мери придает роману психологический характер
Гость:
какая из частей романа Герой нашего времени является центральной и придаёт произведению характер психологического романа? Это часть :Княжна Мэри
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