Написать структурные формулы : 2,3 ,4-димитил 2,3,4-триметил гектан
Химия
Написать структурные формулы : 2,3 ,4-димитил 2,3,4-триметил гектан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
получаются развлевления такого к сожалению тут нельзя написать
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