в чём заключается проблема экономического выбора?

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Эта проблема строится в условиях конкуренции- дабы прорекламировать свой товар, чтобы получить выгодное для производителя товара место (либо другие факторы), ему придётся угождать потребностям покупателей, а точнее - предлагать различные акции, скидки и гарантии на свой товар, чтобы привлекать потребителей, однако, нельзя ради рекламы понизить стоимость " ниже плинтуса ", нужно учитывать фактор прибыли, иначе обеспечение такого "бизнес плана" пойдёт в минус производителю, тогда нет смысла заниматься бизнесом, однако иногда можно пойти и на такой огромный риск, но если не удастся- производитель прогорит, обанкротится, в этом состоит проблема выбора между привлечением потребителей и получения прибыли, правда, именно ЭТОТ выбор присущ больше для рыночной экономике, так как, в отличие, скажем. от командной, в этом виде экономической системы государство не вмешивается в дела производителей, в общем подобных экономических вопросов больше, чем один