напишить будь ласка твір на тему рослина квітуючя в літку
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напишить будь ласка твір на тему рослина квітуючя в літку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рослина яка квітує в літку це ромашка.Ромашка буває лікарсьа і проста.
Гость:
Багато рослин квітне улітку. Коли пригріває сонечко, пташки співають... Нема нічого кращого, ніж квітуче море з квітів у цю теплу пору! Та найбільш я чекаю червня. Адже саме у червні квіте одна з моїх найулюбленіших рослин - мак. Ця квітка вабила мене з дитинства. Я змалечку шукав маків повсюди: на подвірї, у місті, у полі, у селі... Тож чекаю літа, а разом з ним моїх квіток!
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