у хорошего ездока нога с утра в стремени смысл
Русский язык
у хорошего ездока нога с утра в стремени смысл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мастер своего дела всегда готов к работе
Гость:
Кто хочет сделать дело во-время, начинает его с утра. Несколько похожа по смыслу на пословицу: Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
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