Решите систему уравнений: 6х/7+5y/21=5 9x/4 -y/12=11
Математика
Решите систему уравнений: 6х/7+5y/21=5 9x/4 -y/12=11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х/7+5у/21=5 => 18x+5y=105 9x/4-y/12=11 => 27x-y=132 => 135x-5y=660 сложим два получившихся выражения и получим 153х=765 => x=5 подставим и найдем у: 90+5у=105 => 5y=15 => y=3 Ответ (5,3)
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