Периметр прямоугольника равен 24 см.Найди площадь этого прямоугольника,если его длина равна 8см

Математика
Периметр прямоугольника равен 24 см.Найди площадь этого прямоугольника,если его длина равна 8см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=24 cm k=8 cm   1) м= (24-8*2)/2=4 ( вторая сторона прямоугольника)  2) S=8*4= 32cm ( периметр) 
Гость:
а=Р:2-b (где а-ширина) 1)24:2-8=4см-ширина. 2)8*4=32кв.см-площадь. ОТВЕТ: 32кв.см.
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