треугольник АВС-прямоугольный С=90,угол А=33,СН-высота,СО-биссектриса угол АСВ. найдите угол НСО: варианты ответа:а)12. В)13. С) 28. D)29.

Геометрия
треугольник АВС-прямоугольный С=90,угол А=33,СН-высота,СО-биссектриса угол АСВ. найдите угол НСО: варианты ответа:а)12. В)13. С) 28. D)29.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол АВС равен 180-90-33=57 угол ВСН=180-90-57=33 угол ОСН=45-33=12
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