Чи подобається тобі навчатись у школі? Чому? Напиши про це текст-міркування (5-7 речень).

Гость: Гость:

Чи подобається тобі навчатися в школі? Мені дуже подобаеться навчатися в школі.Саме там я дізнаюся нового для себе,цікавого.В школі в мене є друзі але не завжди вони вірні мені.Там можна знайти багато нових друзів які завжди допоможуть навіть в навчанні.Саме в школі я вчу таблиці множення,алфавіт англійський,український і ще багато іншого. Ось чому мені подобається навчатися в школі!