Чи подобається тобі навчатись у школі? Чому? Напиши про це текст-міркування (5-7 речень).
Қазақ тiлi
Чи подобається тобі навчатись у школі? Чому? Напиши про це текст-міркування (5-7 речень).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мені дуже подобається навчатись в школі. саме тут я спілкуюсь з друзями, дізнаюсь багаато нового.
Гость:
Чи подобається тобі навчатися в школі? Мені дуже подобаеться навчатися в школі.Саме там я дізнаюся нового для себе,цікавого.В школі в мене є друзі але не завжди вони вірні мені.Там можна знайти багато нових друзів які завжди допоможуть навіть в навчанні.Саме в школі я вчу таблиці множення,алфавіт англійський,український і ще багато іншого. Ось чому мені подобається навчатися в школі!
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