фанетический разбор слова весенний

Русский язык
фанетический разбор слова весенний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Орфографическая запись слова: Весенний 2) Ударение в слове: вес`енний 3) Деление слова на слоги (перенос слова): ве-сен-ний 4) Фонетическая транскрипция слова Весенний : [в'ис'`энн'ий'] 5) Характеристика всех звуков:  в [в'] - согласный, мягкий, звонкий, парный е [и] - гласный, безударный с [с'] - согласный, мягкий, глухой, парный е [`э] - гласный, ударный н [н] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный н [н'] - согласный, мягкий, звонкий, непарный, сонорный и [и] - гласный, безударный й [й'] - согласный, мягкий, звонкий, непарный, сонорный8 букв, 8 звук -  
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