Ответье на вопросы. Вспомните римские легенды.Кто мог бы сказать о себе такие слова?объясните свою мысль. 1.«С давних пор моих собратьев и сестер преследуют и убивают, изображают хищными и злыми. А за что? Если бы не я, то са...

Обществознание

Ответье на вопросы. Вспомните римские легенды.Кто мог бы сказать о себе такие слова?объясните свою мысль. 1.«С давних пор моих собратьев и сестер преследуют и убивают, изображают хищными и злыми. А за что? Если бы не я, то самый Рим, быть может, не был основан… Ведь статую, да еще в центре города, зря не поставят! Я на века застыла в бронзе и тем горжусь.» 2. «Увы, нам не поставили статуй за совершенный подвиг, как этой серой хищнице! Не от того ли, что язык наш не понятен, а научиться латинской речи мы не можем?! О люди, вы так неблагодарны! Заслуги наши перед Римом огромны. В тишине ночи пронзительные наши голоса подобны были звукам военных труб… Только благодаря нам – пусть об этом не забывают потомки римлян – город не был захвачен, разграблен и разрушен

Автор: Гость