для данной функции y(x)==-х в кубе+3х+1 найдите 1) область определения 2) производную ф-ции 1-го порядка 3) критические точки 1-го рода 5) промежутки возраст, убывания , точки экстремума, экстремумы ф-ции 6) критич точки 2-го рода

Алгебра
для данной функции y(x)==-х в кубе+3х+1 найдите 1) область определения 2) производную ф-ции 1-го порядка 3) критические точки 1-го рода 5) промежутки возраст, убывания , точки экстремума, экстремумы ф-ции 6) критич точки 2-го рода
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