Допишите уравнения практически осуществимых реакций и ионные(полные и краткие) уравнения у ним 1)CO2 + HNO3 2)N2O5 + NAOH 3)FE2O3 + H2SO4 4)CUO + CA(OH)2 5)CUO + HCL 6)SO3 + KOH(ИЗБ) 7)K2O + BA(OH)2

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CO2 + HNO3 = не помню такой реакции N2O5 + NAOH = тоже не уверен что протекает 2Fe2O3 + 6H2SO4 = 2Fe(SO4)3 + 6H2O CuO + Ca(OH)2 = Cu(OH)2 + Ca CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O SO3 + KOH = KHSO4 K2O + Ba(OH)2 = 2KOH + BaO