Освобождение Руси от ордынского владычества
Обществознание
Освобождение Руси от ордынского владычества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1480год,15 век!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость:
8 октября 1480 года после великого стояния на реке Угре. Тогда хан Ахмад Заключил договор с польсколитовским царем, но так как царь не пришел, Ахмад отступил.
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