учитель принес в класс билеты в театр и цирк.15учеников класса купили билеты в театр,а 18-в цирк,причем 7 человек из них-на оба представления сразу.Сколько учеников класса купили билеты?

Гость: Гость:

1) 15 - 7 = 8 (человек) - идут только в театр; 2) 18 - 7 = 11 (человек) - идут только в цирк; 3) 8 + 11 + 7 = 26 (человек) - купили билеты. Ответ: 26 человек