учитель принес в класс билеты в театр и цирк.15учеников класса купили билеты в театр,а 18-в цирк,причем 7 человек из них-на оба представления сразу.Сколько учеников класса купили билеты?
Математика
учитель принес в класс билеты в театр и цирк.15учеников класса купили билеты в театр,а 18-в цирк,причем 7 человек из них-на оба представления сразу.Сколько учеников класса купили билеты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15 - 7 = 8 (человек) - идут только в театр; 2) 18 - 7 = 11 (человек) - идут только в цирк; 3) 8 + 11 + 7 = 26 (человек) - купили билеты. Ответ: 26 человек
Гость:
(15+18)-7=26 ответ:26 человек купили билеты.
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