как вакуле удалось преодолеть козни чёрта

Литература
как вакуле удалось преодолеть козни чёрта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вакула был очень набожным человеком,он сразу понял,что сидящий у него в мешке-чёрт.Кузнец перехитрил его,сделав вид,что поддался на чертовский соблазни.Именно его благочестие и то,что он оказался хитрее самого чёрта,помогло избавиться от лукавого.
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