как вакуле удалось преодолеть козни чёрта

Гость: Гость:

Вакула был очень набожным человеком,он сразу понял,что сидящий у него в мешке-чёрт.Кузнец перехитрил его,сделав вид,что поддался на чертовский соблазни.Именно его благочестие и то,что он оказался хитрее самого чёрта,помогло избавиться от лукавого.