общие признаки и различия оплодотворения цветковых и голосеменных растений
Биология
общие признаки и различия оплодотворения цветковых и голосеменных растений
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Общее : пыльца переносится без участия воды. отличия : у цветковых двойное оплодотворение, зародыш триплоидный, у семени голосеменных зародыш гаплоидный. У цветковых семена защищены плодом, у голосеменных - лежат на поверхности шишек, не зашищены. У цветковых произошёл крупный ароморфоз - пыльцевая трубка.
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