Расстояние между поселками 60 км лыжник прошел за 5 часов, На обратном пути он уменьшил скорость на 4 км\ч. Сколько времени потратил лыжник на обратный путь?
Математика
Расстояние между поселками 60 км лыжник прошел за 5 часов, На обратном пути он уменьшил скорость на 4 км\ч. Сколько времени потратил лыжник на обратный путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60:5=12км/ч-скорость лыжника. 2)12-4=8км/ч-скорость на обратном пути. 3)60:8=7.5ч(7ч 30мин)-потратил лыжник.
Гость:
1) 60 : 5 =12 км/ч скорость лыжника 2) 12 - 4 = 8 км/ч уменьшенная скорость 3) 60 : 8 = за 7,5 часов
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