Расстояние между поселками 60 км лыжник прошел за 5 часов, На обратном пути он уменьшил скорость на 4 км\ч. Сколько времени потратил лыжник на обратный путь?

Математика

Расстояние между поселками 60 км лыжник прошел за 5 часов, На обратном пути он уменьшил скорость на 4 км\ч. Сколько времени потратил лыжник на обратный путь?

Автор: Гость