Помогите пожалуйста показать графически,к подлежащему или сказуемому относится второстепенные члены предложения. Например:пыль завивается(откуда)изпод копыт (каких) крепких . У садовой ограды краснела малина.Рядом были заросли ...
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Помогите пожалуйста показать графически,к подлежащему или сказуемому относится второстепенные члены предложения. Например:пыль завивается(откуда)изпод копыт (каких) крепких . У садовой ограды краснела малина.Рядом были заросли крапивы.Дети приходили за малиной. Она с радостью дарила им сладкие ягоды. А злая крапива больно обжигала. Она завидовала малине.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у садовой ограды краснела малина. малина краснела ( где? ) у ограды (какой? ) садовой. рядом были заросли крапивы. заросли ( какие?) крапивы были (где?) рядом. дети приходили за малиной. дети приходили ( с какой целью? за чем? ) за малиной. она с радостью дарила им сладкие ягоды. она дарила ( как ?) с радостью дарила ( кому?) им дарила (что?) ягоды ( какие?) сладкие. а злая крапива больно обжигала. крапива (какая?) злая обжигала ( как?) больно. она завидовала малине. она завидовала ( кому?) малине.
Гость:
Надо проводить стрелочку от подлежащего к зависимому слову, над стрелкой писать вопрос, который соединяет эти слова. Затем также от сказуемого. У садовой ограды краснела малина. подл.-малина; сказ.-краснела. К подл. не относится ни одно слово. К сказ.-где? у ограды; Рядом были заросли крапивы. подл.-заросли; к нему относится слово (чего?) крапивы; сказ.-были; к нему относится слово (где? ) рядом. И остальные предложения надо разобрать по образцу.
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