Помогите пожалуйста показать графически,к подлежащему или сказуемому относится второстепенные члены предложения. Например:пыль завивается(откуда)изпод копыт (каких) крепких . У садовой ограды краснела малина.Рядом были заросли ...

Гость: Гость:

у садовой ограды краснела малина. малина краснела ( где? ) у ограды (какой? ) садовой. рядом были заросли крапивы. заросли ( какие?) крапивы были (где?) рядом. дети приходили за малиной. дети приходили ( с какой целью? за чем? ) за малиной. она с радостью дарила им сладкие ягоды. она дарила ( как ?) с радостью дарила ( кому?) им дарила (что?) ягоды ( какие?) сладкие. а злая крапива больно обжигала. крапива (какая?) злая обжигала ( как?) больно. она завидовала малине. она завидовала ( кому?) малине.