Решите задачу арифметически. При посещении зоопарка купили 78 детских билетов и 16 взрослых и заплатили за них 1260 рублей.Детский билет в 3 раза дешевле взрослого.Какова цена детского и взрослого билета

Математика

Решите задачу арифметически. При посещении зоопарка купили 78 детских билетов и 16 взрослых и заплатили за них 1260 рублей.Детский билет в 3 раза дешевле взрослого.Какова цена детского и взрослого билета

Автор: Гость