Решите задачу арифметически. При посещении зоопарка купили 78 детских билетов и 16 взрослых и заплатили за них 1260 рублей.Детский билет в 3 раза дешевле взрослого.Какова цена детского и взрослого билета
Математика
Решите задачу арифметически. При посещении зоопарка купили 78 детских билетов и 16 взрослых и заплатили за них 1260 рублей.Детский билет в 3 раза дешевле взрослого.Какова цена детского и взрослого билета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
78х+48х=1260 126х=1260 х=1260:126 х=10руб-цена детского билета. 10*3=30руб-цена взрослого билета.
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