Проволоку длинной 35 метров разрезали на 2 части так, что 0,3 длины одной части равны 0,2 длины другой части. Чему равна длина каждой части проволоки? Решить уравнением
Математика
Проволоку длинной 35 метров разрезали на 2 части так, что 0,3 длины одной части равны 0,2 длины другой части. Чему равна длина каждой части проволоки? Решить уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-одна часть а у-другая х+у=35,отсюда х=35-у,подставим это значение в след. уравнение: 0,3х=0,2у 0,3(35-у)=0,2у 10,5-0,3у=0,2у 0,5у=10,5 у=21 м длина одной части проволоки 35-21=14м длина другой Ответ: 14м и 21 м
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