Какую угрозу для окружающей среды представляет из себя открытая добыча полезных ископаемых(карьеры)? 3 ПРИМЕРА

Биология
Какую угрозу для окружающей среды представляет из себя открытая добыча полезных ископаемых(карьеры)? 3 ПРИМЕРА
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быстрое истощение ресурсов
Гость:
1.Они портят почву  2.Они портят окружающую среду
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