Какую угрозу для окружающей среды представляет из себя открытая добыча полезных ископаемых(карьеры)? 3 ПРИМЕРА

Биология

Какую угрозу для окружающей среды представляет из себя открытая добыча полезных ископаемых(карьеры)? 3 ПРИМЕРА

Автор: Гость