от пристани города волгограда отошли одновременно в противоположных направлениях два теплохода. через 4 часа растояние между ними стало 268км. средняя скорость движения первого теплохода 35км/ч . найди среднюю скорость движения...
Математика
от пристани города волгограда отошли одновременно в противоположных направлениях два теплохода. через 4 часа растояние между ними стало 268км. средняя скорость движения первого теплохода 35км/ч . найди среднюю скорость движения второго теплохода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)35*4=140(км)-прошел первый теплоход за 4часа. 2)268-140= 128(км)-прошел расстояние второй теплоход за 4часа. 3)128:4=32(км/ч)- средняя скорость движения второго теплохода
Гость:
1)268:4=67км/ч-скорость удаления. 2)67-35=32км/ч-скорость второго теплохода. ОТВЕТ: 32км/ч.
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