от пристани города волгограда отошли одновременно в противоположных направлениях два теплохода. через 4 часа растояние между ними стало 268км. средняя скорость движения первого теплохода 35км/ч . найди среднюю скорость движения...

Математика

от пристани города волгограда отошли одновременно в противоположных направлениях два теплохода. через 4 часа растояние между ними стало 268км. средняя скорость движения первого теплохода 35км/ч . найди среднюю скорость движения второго теплохода

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