Игроки двух команд начали одновременно движение в одном направлении от двух пунктов,расстояние между которыми 150 м.Игрок первой команды бежит со скоростью 70 м/мин,а игрок второй - со скоростью 80 м/мин.Успеет ли игрок второй ...
Математика
Игроки двух команд начали одновременно движение в одном направлении от двух пунктов,расстояние между которыми 150 м.Игрок первой команды бежит со скоростью 70 м/мин,а игрок второй - со скоростью 80 м/мин.Успеет ли игрок второй команды догнать игрока первой,если на эту часть игры им отведено10 мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)70*10=700 (м)-пробежит игрок первой команды за 10 минут 2)80*10=800 (м)-пробежит игрок второй команды за 10 минут 3)800-700=100(м)-на сколько больше пробежит второй игрок Но т.к расстояние между ними 150 метров значит 4)150-100=50 (м) -сколько второму игроку не хватает чтобы догнать первого Ответ: второй игрок не успеет догнать первого.
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