Напиши названия элементов национальной одежды твоего народа (в данном случае Русские).
Биология
Напиши названия элементов национальной одежды твоего народа (в данном случае Русские).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Рубашка; 2)Штаны; 3) Шапка-ушанка; 4)Шуба; 5) Армяк; 6) Сарафан; 8) Ферязь; 9) Понёва; 10) Юбка-андарка; 11) Кафтан; 12) Порты; 13) Кокош; 14) Лапти; 15) Онуча. 1617181920
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