Вычислить объем аммиака, полученного при взаимодействии 2 л азота, если объемная доля выхода от теоритически возможного 10%
Химия
Вычислить объем аммиака, полученного при взаимодействии 2 л азота, если объемная доля выхода от теоритически возможного 10%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3H2+N2=2NH3 Mr(газа)=22,4 - примем за "ню" n 2/1=x/2 х=4 литрам - если бы выход аммиака был равен 100% v(NH3)=4*0,1=0,4 литра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
решите пожалуйста:) в прямоугольном треугольнике ABC угол C равен 90 градусов, AB=8см, угол ABC равен 45 градусов. Найдите а) AC ; б)высоту CD,пров...
Русский язык
Английский язык