Вычислить объем аммиака, полученного при взаимодействии 2 л азота, если объемная доля выхода от теоритически возможного 10%

Химия
Вычислить объем аммиака, полученного при взаимодействии 2 л азота, если объемная доля выхода от теоритически возможного 10%
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3H2+N2=2NH3 Mr(газа)=22,4 - примем за "ню" n 2/1=x/2 х=4 литрам - если бы выход аммиака был равен 100% v(NH3)=4*0,1=0,4 литра
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