придумай текст в котором говорится о твоей люимой книге он должен содержать 3 абзаца и заканчиваеться предможеием вот почему ятак люблю эту книгу не забуть озаглавить те

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Моя любимая книга- Алые паруса. Это необычная история о девочке по имени Ассоль,которая на далёком острове ждала своего принца. Она мечтала,что бы принц приплыл к ней на корабле с алыми парусами. В один прекрасный день её желание исполнилось. К ней приплыл Грей.Ассоль и Грей влюбились. Конец для такой истории понятен - Грэй забрал Ассоль к себе. Мне понравилась эта книга тем,что это необычайная и захватывающая книга с интересным сюжетом. Вот почему я так люблю эту книгу!