придумай текст в котором говорится о твоей люимой книге он должен содержать 3 абзаца и заканчиваеться предможеием вот почему ятак люблю эту книгу не забуть озаглавить те

Русский язык
придумай текст в котором говорится о твоей люимой книге он должен содержать 3 абзаца и заканчиваеться предможеием вот почему ятак люблю эту книгу не забуть озаглавить те
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   Моя любимая книга- Алые паруса.    Это необычная история о девочке по имени Ассоль,которая на далёком острове ждала своего принца. Она мечтала,что бы принц приплыл к ней на корабле с алыми парусами. В один прекрасный день её желание исполнилось. К ней приплыл Грей.Ассоль и Грей влюбились. Конец для такой истории понятен - Грэй забрал Ассоль к себе.  Мне понравилась эта книга тем,что это необычайная и захватывающая книга с интересным сюжетом.      Вот почему я так люблю эту книгу! 
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