В Корабельной роще 492 желез. дерева, древовидныx папоротников в 6 раз меньше, а мангровыx деревьев на 605 больше, чем папоротников. Сколько мангровыx деревьев растет в Корабельной роще?
Математика
В Корабельной роще 492 желез. дерева, древовидныx папоротников в 6 раз меньше, а мангровыx деревьев на 605 больше, чем папоротников. Сколько мангровыx деревьев растет в Корабельной роще?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
папоротников:492:6=82. манг.деревьев:82+605=687.
Гость:
492:6=82(дер.)-папоротников 82+605=687(дер.)-манговых
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