В Корабельной роще 492 желез. дерева, древовидныx папоротников в 6 раз меньше, а мангровыx деревьев на 605 больше, чем папоротников. Сколько мангровыx деревьев растет в Корабельной роще?

Математика

В Корабельной роще 492 желез. дерева, древовидныx папоротников в 6 раз меньше, а мангровыx деревьев на 605 больше, чем папоротников. Сколько мангровыx деревьев растет в Корабельной роще?

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