помогите! Человек ростом 1,8 метра стоит на растоянии 6 шагов от столба, на котором висит фонарь. высота фонарного столба 4,5 метра. определите, сколько шагов в длину составляет тень человека.

Геометрия

помогите! Человек ростом 1,8 метра стоит на растоянии 6 шагов от столба, на котором висит фонарь. высота фонарного столба 4,5 метра. определите, сколько шагов в длину составляет тень человека.

Автор: Гость