помогите! Человек ростом 1,8 метра стоит на растоянии 6 шагов от столба, на котором висит фонарь. высота фонарного столба 4,5 метра. определите, сколько шагов в длину составляет тень человека.
Геометрия
помогите! Человек ростом 1,8 метра стоит на растоянии 6 шагов от столба, на котором висит фонарь. высота фонарного столба 4,5 метра. определите, сколько шагов в длину составляет тень человека.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляй пропорцию. 1,8/x=4,5/6 За X-соответственно кол-во шагов тени человека)
Гость:
4.5 относиться к 1.8 как 6+x к x 4.5*x=1.8*(6+x) 4.5x=10.8+1.8x 4.5х-1.8x=10.8 2.7x=10.8 x=10.8/2.7 x=4 Ответ: 4
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