Три бригады рабочих заасфальтировали 700 м шоссе. Сколько метров заасфальтировала первая бригада,если вторая и третья бригады заасфальтировали по 230 м ?
Математика
Три бригады рабочих заасфальтировали 700 м шоссе. Сколько метров заасфальтировала первая бригада,если вторая и третья бригады заасфальтировали по 230 м ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она заафсфальтировала то число, которое не заасфальтировали первая и вторая бригады. 700-230-230=240 Ответ: 240 м
Гость:
700-230*2=240 (М) заасфальтировала первая бригада : 1)230*2=460 2)700-460=240(M)
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