Три бригады рабочих заасфальтировали 700 м шоссе. Сколько метров заасфальтировала первая бригада,если вторая и третья бригады заасфальтировали по 230 м ?

Математика

Три бригады рабочих заасфальтировали 700 м шоссе. Сколько метров заасфальтировала первая бригада,если вторая и третья бригады заасфальтировали по 230 м ?

Автор: Гость