Построить уменьшаемое z=4-i, вычитаемое z=-2-2i и их разность.
Алгебра
Построить уменьшаемое z=4-i, вычитаемое z=-2-2i и их разность.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уменьшаемое и вычитаемое записываем сторбиком и вычитаем ...получается z=2-3i
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