Расстояние от дома до школы можно пройти пешком за 45 мин, а на велосипеде это же расстояние можно преодолеть за 20 мин. На каком расстоянии от дома находится школа, если скорость движения на велосипеде на 6 км/ч больше, чем пе...

Гость: Гость:

пусть х это расстояниеот дома до школы тогда х:45 это скорость человека пешком , следовательно х:20 это скорость человека на велосипеде т.к по условию задачи скорость на велосипеде на 6км/ч больше чем пешком , то составим уравнение : х:45 - х:20 = 6 дальше решайте это уравнение , только деление пишите дробью . приведите к общему знаменателю и найдете х . это и будет ответ к данной задаче