Решить двумя способами,пожалуйста:-( Рабочий должен был изготовить 40 деталей.Он предполгал,что на изготовление одной детали потребуется полчаса.В действительности же он затрачивал на неё изгото...

Гость: Гость:

Предтол. 40 дет по 30 мин/1 дет. Делал 40 дет по 30-10 мин /1 дет. Способ 1 1) 40х30=1200 (мин) - время, которое предполагал рабочий. 2) 40х (30-10)= 800 (мин) - время, которое затратил рабочий. 3) 1200-800 = 400 (мин)- экономия врмени. 4) 400:20 = 20 (дет) Ответ: Сверх задания рабочий сможет изготовить 20 деталей за то же время. СПОСОБ 2 1) 40х30:20 = 60(дет)- сможет изготовить рабочий. 2) 60-40 = 20 (дет) Ответ: Сверх задания рабочий сможет изготовить 20 деталей за то же время. СПОСОБ 3 (40х30:20)-40= 20(дет) Ответ: Сверх задания рабочий сможет изготовить 20 деталей за то же время.