Решить двумя способами,пожалуйста:-( Рабочий должен был изготовить 40 деталей.Он предполгал,что на изготовление одной детали потребуется полчаса.В действительности же он затрачивал на неё изгото...
Математика
Решить двумя способами,пожалуйста:-( Рабочий должен был изготовить 40 деталей.Он предполгал,что на изготовление одной детали потребуется полчаса.В действительности же он затрачивал на неё изготовление на 10 мин. меньше.Сколько деталей сверх задания он может изготовить за то же время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предтол. 40 дет по 30 мин/1 дет. Делал 40 дет по 30-10 мин /1 дет. Способ 1 1) 40х30=1200 (мин) - время, которое предполагал рабочий. 2) 40х (30-10)= 800 (мин) - время, которое затратил рабочий. 3) 1200-800 = 400 (мин)- экономия врмени. 4) 400:20 = 20 (дет) Ответ: Сверх задания рабочий сможет изготовить 20 деталей за то же время. СПОСОБ 2 1) 40х30:20 = 60(дет)- сможет изготовить рабочий. 2) 60-40 = 20 (дет) Ответ: Сверх задания рабочий сможет изготовить 20 деталей за то же время. СПОСОБ 3 (40х30:20)-40= 20(дет) Ответ: Сверх задания рабочий сможет изготовить 20 деталей за то же время.
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