5-6 предложений на тему пословицы Кто рано встал,тот не потерял
Русский язык
5-6 предложений на тему пословицы Кто рано встал,тот не потерял
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нитка в тонком месте рвется Когда деньги говорят, тогда правда молчит Карандаш – чтобы писать, а молот – чтобы ковать Воеводою быть, без меда не жить Не отведав вкусу не узнаешь Три женщины – четыре сплетни
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вычислите массу оксида серы(4),если известно,что при его окислении на ванадиевом катализаторе образовалось 14,4 г оксида серы(6),а выход продукта р...
Алгебра
Расстояние от дома до школы можно пройти пешком за 45 мин, а на велосипеде это же расстояние можно преодолеть за 20 мин. На каком расстоянии от дом...