5-6 предложений на тему пословицы Кто рано встал,тот не потерял

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Нитка в тонком месте рвется Когда деньги говорят, тогда правда молчит Карандаш – чтобы писать, а молот – чтобы ковать Воеводою быть, без меда не жить Не отведав вкусу не узнаешь Три женщины – четыре сплетни