Определить спряжение у глаголов с безударными окончаниями : Кто в бдружбу верит горячо,кто рядом чувствует плечо,тот никогда не упадет,в любой беде не пропадет,а Если и споткнется вдруг,то встать ему поможет друг,всегда в беде...

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Определить спряжение у глаголов с безударными окончаниями : Кто в бдружбу верит горячо,кто рядом чувствует плечо,тот никогда не упадет,в любой беде не пропадет,а Если и споткнется вдруг,то встать ему поможет друг,всегда в беде надежный друг, ему протянет руку.

Автор: Гость