Определить спряжение у глаголов с безударными окончаниями : Кто в бдружбу верит горячо,кто рядом чувствует плечо,тот никогда не упадет,в любой беде не пропадет,а Если и споткнется вдруг,то встать ему поможет друг,всегда в беде...
Русский язык
Определить спряжение у глаголов с безударными окончаниями : Кто в бдружбу верит горячо,кто рядом чувствует плечо,тот никогда не упадет,в любой беде не пропадет,а Если и споткнется вдруг,то встать ему поможет друг,всегда в беде надежный друг, ему протянет руку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
верит-2 спр. чувствует-1 спр. поможет-1 спр. протянет-1 спр.
Гость:
Верит-2спр Чуствует-1спр Упадет-1спр Пропадет- 1спр Протянет- 1спр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить двумя способами,пожалуйста:-( Рабочий должен был изготовить 40 деталей.Он предполгал,что на изготовление од...
Химия
Вычислите массу оксида серы(4),если известно,что при его окислении на ванадиевом катализаторе образовалось 14,4 г оксида серы(6),а выход продукта р...
Алгебра
Расстояние от дома до школы можно пройти пешком за 45 мин, а на велосипеде это же расстояние можно преодолеть за 20 мин. На каком расстоянии от дом...