Улица длинной 1 км 250 метров, шириной 24 метров покрыли асфальтом. На каждые 100 квадратных метров расходовали 3 тонн 900 кг асфальта. Сколько всего тонн асфальта израсходовали?

Математика

Улица длинной 1 км 250 метров, шириной 24 метров покрыли асфальтом. На каждые 100 квадратных метров расходовали 3 тонн 900 кг асфальта. Сколько всего тонн асфальта израсходовали?

Автор: Гость