Улица длинной 1 км 250 метров, шириной 24 метров покрыли асфальтом. На каждые 100 квадратных метров расходовали 3 тонн 900 кг асфальта. Сколько всего тонн асфальта израсходовали?
Математика
Улица длинной 1 км 250 метров, шириной 24 метров покрыли асфальтом. На каждые 100 квадратных метров расходовали 3 тонн 900 кг асфальта. Сколько всего тонн асфальта израсходовали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 км 250 м=1250м 1)1250*24=30 000(кв.м.)-улица. 2)30 000/100=300(ч.)-потребуется. 3)3 т. 900кг=3 900 кг 3 900*300=1 170 000 (кг)-асфальта потребуется. Ответ:1170 тонн потребуется.
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