подчеркните члены предложения мы мало дорожим тем что нам легко достается ценность всего определяется размерами наших затрат
Русский язык
подчеркните члены предложения мы мало дорожим тем что нам легко достается ценность всего определяется размерами наших затрат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы(подлежащее) мало дорожим(составное сказуемое).Ценность(подлеж.) определяется(сказ.)
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