подчеркните члены предложения мы мало дорожим тем что нам легко достается ценность всего определяется размерами наших затрат

Русский язык

подчеркните члены предложения мы мало дорожим тем что нам легко достается ценность всего определяется размерами наших затрат

Автор: Гость