Проходим по биологии класс млекопитающие животные. Помогите пожалуйста, нужно найти доказательство сравнительно анотомической, полионтологической и эмбриологической науки. Зарание большое спасибо!  

Биология
Проходим по биологии класс млекопитающие животные. Помогите пожалуйста, нужно найти доказательство сравнительно анотомической, полионтологической и эмбриологической науки. Зарание большое спасибо!  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 А сравнивать то с кем ? Если как в процессе эволюции ? Эмбриологическая : в процессе эмбрионального развития зародышь млекопитающего повторят признаки всех других классов животных, у него например на определёном этапе находятся жабры.
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