какая масса сульфида железа (II) образуется при взаимодействии 30 г железа и 16 г серы

Гость: Гость:

Fe+S=FeS Fe-30г , S=16г. Соотношение всех веществ 1:1 Находим избыток и недостаток чтобы вычислить массу сульфида железа n(Fe)=m/M = 30/56 = 0,6 моль (Желозо получается в избытке) n(S) = 16/32=0,5 моль Так как железо в избытке находим массу сульфида железа по сере. у серы (0,5 моль, значит количество сульфида железа тоже будет 0,5моль потому что соотношение 1:1) m(FeS) = n*M= 0,5*88 = 44г. Ответ: 44 грамма.