Приведите примеры конфликтов между народами угнетения одних народов другими в различные периоды условия  

Гость: Гость:

1) Фашисткая Германия Угнетение Немцами ( арийцами ) евреев в Германии. Еврейские погромы,истребление славян ,цыган ,евреев . 2) Ненависть вражда между евреями и арабами.война 3) После распада СССр в бывших республиках угнетали и сживали русское население.