Приведите примеры конфликтов между народами угнетения одних народов другими в различные периоды условия
География
Приведите примеры конфликтов между народами угнетения одних народов другими в различные периоды условия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Фашисткая Германия Угнетение Немцами ( арийцами ) евреев в Германии. Еврейские погромы,истребление славян ,цыган ,евреев . 2) Ненависть вражда между евреями и арабами.война 3) После распада СССр в бывших республиках угнетали и сживали русское население.
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