В окружности с центром О проведен диаметр АВ. Определите координаты центра окружности и ее радиус, если А(-6,-1), В(2,5)
Геометрия
В окружности с центром О проведен диаметр АВ. Определите координаты центра окружности и ее радиус, если А(-6,-1), В(2,5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Центр окружности О- середина диаметра АВ . Применим формулу " координаты середины отрезка": х₀=(х₁+х₂)/2=(-6+2)/2=-2 y₀=(y₁+y₂)/2=(-1+5)/2= 2 Таким образом О(-2;2)- центр окр-сти. 2) Радиус найдём по формуле расстояния между двумя точками: ОА=√((х₁-х₀)²+(у₁-у₀)²)=√((-6+2)²+(-1-2)²)=√25=5.
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