В окружности с центром О проведен диаметр АВ. Определите координаты центра окружности и ее радиус, если А(-6,-1), В(2,5)

Геометрия

В окружности с центром О проведен диаметр АВ. Определите координаты центра окружности и ее радиус, если А(-6,-1), В(2,5)

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