Лодка проплыла путь между двумя пристанями по течению реки за 0,6 часа а на обратный путь затратил 1 час. Скорость лодки по течению реки на 6 км / ч больше скорости против течения. Найдите расстояние между пристанями

Математика

Лодка проплыла путь между двумя пристанями по течению реки за 0,6 часа а на обратный путь затратил 1 час. Скорость лодки по течению реки на 6 км / ч больше скорости против течения. Найдите расстояние между пристанями

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