Лодка проплыла путь между двумя пристанями по течению реки за 0,6 часа а на обратный путь затратил 1 час. Скорость лодки по течению реки на 6 км / ч больше скорости против течения. Найдите расстояние между пристанями
Математика
Лодка проплыла путь между двумя пристанями по течению реки за 0,6 часа а на обратный путь затратил 1 час. Скорость лодки по течению реки на 6 км / ч больше скорости против течения. Найдите расстояние между пристанями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-км расстояние между пристанями x/0,6-x/1=6 0,4x=3,6 x=9 км
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