смешали 4 л 18-% водного раствора некоторого вещества с 6 л 8-% раствора этого же вещества. найдите концентрацию получившегося раствора
Алгебра
смешали 4 л 18-% водного раствора некоторого вещества с 6 л 8-% раствора этого же вещества. найдите концентрацию получившегося раствора
Ответ(ы) на вопрос:
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(4+6)=10л (0.18*4+0.08*6)/10*100%=12%
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