смешали 4 л 18-% водного раствора некоторого вещества с 6 л 8-% раствора этого же вещества. найдите концентрацию получившегося раствора

Алгебра

смешали 4 л 18-% водного раствора некоторого вещества с 6 л 8-% раствора этого же вещества. найдите концентрацию получившегося раствора

Автор: Гость