Що таке частка?Допомажіть плиз!

ДОЛЯ - одиниця метра (див.). З музичних часткою однаковою тривалості складається такт (див.). Частки такту утворюють метричну сітку, на якій розгортається ритмічно різноманітна мелодія: Величина частки такту вказується в знаменнику дробу, що позначає розмір; так, в розмірі 3/4 часткою такту є четвертна нота, в розмірі 2/2 - половинна, в розмірі 3/8 - восьма (чисельник дробу вказує кількість часток в такті).

Гость: Гость:

частка это доля .вот я тебе и помогла.только не сразу поняла что за вопрос.