Що таке частка?Допомажіть плиз!
Математика
Що таке частка?Допомажіть плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДОЛЯ - одиниця метра (див.). З музичних часткою однаковою тривалості складається такт (див.). Частки такту утворюють метричну сітку, на якій розгортається ритмічно різноманітна мелодія: Величина частки такту вказується в знаменнику дробу, що позначає розмір; так, в розмірі 3/4 часткою такту є четвертна нота, в розмірі 2/2 - половинна, в розмірі 3/8 - восьма (чисельник дробу вказує кількість часток в такті).
Гость:
частка это доля .вот я тебе и помогла.только не сразу поняла что за вопрос.
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