напишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить цепочку превращений веществ: а)Железо---Хлорид железа(II)---Гидроксид железа(II)---Гидроксид железа(III)---Оксид железа(III)---Железо
Химия
напишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить цепочку превращений веществ: а)Железо---Хлорид железа(II)---Гидроксид железа(II)---Гидроксид железа(III)---Оксид железа(III)---Железо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe+2HCI=FeCI2+H2FeCI2+2KOH=Fe(OH)2+2KCI4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)32Fe(OH)3=Fe2O3+3H2OFe2O3+3CO=2Fe+3CO2
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