5-7 речень - "Нам треба берегти наш дім-Землю"

Гость: Гость:

Я гадаю нам требе піклуватися всім про природу!Її треба берегти!Завдяки природі ми живемо природа дає нам життя!Природа дає нам поживу.Наприклад якби не було б природи не булоб курки, яка дає нам яйця, а з яєць небуло б смачної яєшні.Я живу в україні, я представник своєї держави і повинен (павинна) піклуватися про неї! Бережіть природу!!!