5-7 речень - "Нам треба берегти наш дім-Землю"

Қазақ тiлi
5-7 речень - "Нам треба берегти наш дім-Землю"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я гадаю нам требе піклуватися всім про природу!Її треба берегти!Завдяки природі ми живемо природа дає нам життя!Природа дає нам поживу.Наприклад  якби не було б природи не булоб курки, яка дає нам яйця, а з яєць небуло б  смачної яєшні.Я живу в україні, я представник своєї держави і повинен (павинна) піклуватися про неї!                Бережіть природу!!!
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