7636/83 меньше x ≤148215/506 Найдите множествонаткральных решений неравенства . Приведи несколько решений этого неравенства ,не являющихся натуральными числами. С Р О Ч Н О !!!!4 класс /-дробь

Математика

7636/83 меньше x ≤148215/506 Найдите множествонаткральных решений неравенства . Приведи несколько решений этого неравенства ,не являющихся натуральными числами. С Р О Ч Н О !!!!4 класс /-дробь

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