какие свойства этанола применяются в производстве каучука?

Химия
какие свойства этанола применяются в производстве каучука?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут очень важна реакция Лебедева: Реакция Лебедева Получение бутадиена пиролизом этанола (1926):   2С2H5OH=CH2=CH-CH=CH2+H2+H2O (условия - Al2O3+ZnO, 450 градусов) Лебедев Сергей Васильевич (1874–1934), академик (Россия). Исследовал кинетику и механизм термической полимеризации диеновых углеводородов ряда дивинила и аллена (1908–1913). Впервые получил (1910) образец синтетического бутадиенового каучука. Разработал (1926–1928) одностадийный способ получения бутадиена из этанола.  
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